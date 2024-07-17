Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки

Президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

“Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами”, — уточнив президент.

До розробки Стратегії доєдналися працівники державних інституцій, військові, спецслужби та представники громадянського суспільства України.

Україні Стратегію морської безпеки розробляли упродовж тривалого часу.

Як заявляв ще минулого року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, мета Стратегії полягає у тому, щоб зробити Україну морською державою.

У її рамках можливості України щодо стримування агресії на морі хочуть посилити. Також планується збудувати збалансовані ВМС.

При цьому речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначав, що документ стосується інтересів України не лише в Азовському та Чорному морях. Йдеться там також і про Середземномор’я.