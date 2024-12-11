Політика

Зеленський: Україна має отримати запрошення в НАТО для всієї своєї території
11 Грудня 2024 19:25
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зеленський, нато
Володимир Зеленський / ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що запрошення до НАТО має охоплювати всю територію України, але Альянс спочатку може здійснювати свої дії лише на підконтрольних Україні територіях.

Про це пише СBN.

За словами Зеленського, Україна не має наміру втягувати НАТО та інші країни у війну, але сподівається на гарантії безпеки.

Пряма мова: “Ми розуміємо, що під час війни нас не приймуть до НАТО. Але якщо ми хочемо реально завершити війну, ми маємо отримати запрошення до НАТО. Воно має бути надане для всієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Проте дії Альянсу можуть поки що поширюватися лише на територію, яку Україна контролює, з перспективою розширення в майбутньому.”


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