Зеленський у Парижі провів зустріч із канцлером Австрії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Під час переговорів сторони обговорили ключові аспекти підтримки України у 2024 році.

Глава держави подякував Австрії за допомогу, зокрема у протидії російській агресії, і закликав до подальшої співпраці. Серед пріоритетів — підтримка української енергетичної системи в умовах зимових викликів і заходи для захисту населення від російського терору.

Зеленський також запропонував Австрії долучитися до Спільної декларації G7 про підтримку України та ініціювати укладення двосторонньої угоди щодо довгострокової допомоги.

“Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру”, — написав президент у соцмережі.