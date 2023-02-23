Зеленський: тиск на Україну щодо початку мирних переговорів не має сенсу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну щодо початку мирних переговорів не має сенсу.

«Тиску на нас було більше до війни. А після початку вторгнення всі зрозуміли, що сучасна Росія – не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати й захоплювати території. А з часом всі побачили результат їхньої окупації. Усі зрозуміли, що стоїть питання про знищення України та всього українського», – сказав він на брифінгу в Києві після переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

За його словами, «тиснути на нас неможливо».

«Чи хтось хоче? Так. Але ці люди менше говорять вголос – і це прекрасно. Вони більше розуміють, із ким вони раніше мали діалог. З людьми, які збираються йти далі… У них є бажання, у їхньому розумінні, своє..Недавні виступи військово-політичного керівництва РФ – знову порушується тема історичних кордонів. Це просто сигнали про те, що вони хочуть захопити й шукають виправдання цим захопленням…Немає сенсу тиснути на Україну. Тому що інакше Росія прийде в Європу тиснути на Європу», – сказав Зеленський.