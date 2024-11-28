Кримінал

Росіяни вдарили по Луцьку: частина міста без світла
28 Листопада 2024 08:24
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Російська окупаційна армія завдала удару по Луцьку. Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у місті зафіксовано кілька влучань.

Унаслідок обстрілу електротранспорт тимчасово не працює. Для забезпечення транспортного сполучення залучають додаткові автобуси. Критична інфраструктура міста підключена до резервних джерел енергії.

Освітній процес у школах для учнів першої зміни переведено на дистанційний формат. Водночас у навчальних закладах відкривають “Пункти незламності”.

На щастя, постраждалих внаслідок атаки наразі немає, зазначив мер.


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