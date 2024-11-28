Україну атакували “Калібри” з касетною бойовою частиною

У кількох українських областях зафіксовані удари ракетами “Калібр” з касетною бойовою частиною.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“У кількох областях зафіксовані удари “Калібрами” з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики”, – зазначив Зеленський.

Також президент вкотре підкреслив, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання.

“Особливо це актуально взимку, коли першочерговим завданням є захист інфраструктури від цілеспрямованих атак Росії. Ми невпинно працюємо з партнерами, щоб отримати більше засобів для оборони, і зараз, як ніколи, важливе своєчасне постачання та виконання всіх домовленостей, зокрема щодо систем протиповітряної оборони”, – додав Зеленський.