Масований удар по енергетиці: у Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО

У ніч на 28 листопада російські терористи завдав комбінованого удару по Україні. Під ударом була енергетика, а для атаки ворог використовував ректи різних типів та ударні БПЛА.

Як повідомили у Повітряних Силаї, радіотехнічними військами було виявлено 188 засобів повітряного нападу.

Станом на 10:30 підтверджено збиття:

76 з 85 крилатих ракет Х-101 та “Калібр”;

3 з 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

35 з 97 ударних БпЛА (62 локаційно втрачено).

Також росіяни атакували Харківщину трьома ракетами С-300.