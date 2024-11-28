Масований удар по енергетиці: у Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО

У ніч на 28 листопада російські терористи завдав комбінованого удару по Україні. Під ударом була енергетика, а для атаки ворог використовував ректи різних типів та ударні БПЛА.
Як повідомили у Повітряних Силаї, радіотехнічними військами було виявлено 188 засобів повітряного нападу.
Станом на 10:30 підтверджено збиття:
- 76 з 85 крилатих ракет Х-101 та “Калібр”;
- 3 з 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 35 з 97 ударних БпЛА (62 локаційно втрачено).
Також росіяни атакували Харківщину трьома ракетами С-300.