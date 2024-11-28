Суспільство

Масований удар по енергетиці: у Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО
28 Листопада 2024 11:05
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У ніч на 28 листопада російські терористи завдав комбінованого удару по Україні. Під ударом була енергетика, а для атаки ворог використовував ректи різних типів та ударні БПЛА.

Як повідомили у Повітряних Силаї, радіотехнічними військами було  виявлено 188 засобів повітряного нападу.

Станом на 10:30 підтверджено збиття:

  • 76 з 85 крилатих ракет Х-101 та “Калібр”;
  • 3 з 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 35 з 97 ударних БпЛА (62 локаційно втрачено).

Також росіяни атакували Харківщину трьома ракетами С-300.


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