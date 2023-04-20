Політика

Зеленський трактує візит Столтенберга як початок “нової глави” у відносинах НАТО з Україною

20 Квітня 2023 14:58
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зеленський, україна, нато, столтенберг

Сьогодні президент Володимир Зеленський обговорив у Києві з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом чотири основних питання. Про це український лідер написав у соцмережі.

Перше – «Рамштайн», засідання, яке відбудеться завтра, та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій.

Друге – звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації , артилерії, бронетехніки.

Третє питання – це Вільнюський саміт НАТО, який може стати історичним. Вдячний за запрошення відвідати Саміт, але важливо – щоб і Україна отримала відповідне запрошення.

І четверте – гарантії безпеки для України, для українців на шляху до НАТО.

Зеленський також додав, що візит Єнса Столтенберга – перший за час повномасштабної війни – у Києві “трактують як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень”.


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