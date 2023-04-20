Зеленський трактує візит Столтенберга як початок “нової глави” у відносинах НАТО з Україною

Сьогодні президент Володимир Зеленський обговорив у Києві з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом чотири основних питання. Про це український лідер написав у соцмережі.

Перше – «Рамштайн», засідання, яке відбудеться завтра, та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій. Друге – звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації , артилерії, бронетехніки. Третє питання – це Вільнюський саміт НАТО, який може стати історичним. Вдячний за запрошення відвідати Саміт, але важливо – щоб і Україна отримала відповідне запрошення. І четверте – гарантії безпеки для України, для українців на шляху до НАТО.

Зеленський також додав, що візит Єнса Столтенберга – перший за час повномасштабної війни – у Києві “трактують як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень”.