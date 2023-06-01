Політика

Зеленський сказав, коли ЗСУ увійдуть до Придністров’я

1 Червня 2023 21:10
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зеленський, молдова

Дії ЗСУ у Придністров’ї можливі лише на прохання Кишинева, доки такого запиту не було, заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

“Україна може реагувати та допомагати, лише якщо буде запит від влади республіки Молдови”, – сказав Зеленський.

“Вони [Придністров’я] повинні об’єднатися з їхньою державою, з їхньою історією – тобто з Молдовою”, – наголосив президент, згадавши, як проїжджав Придністров’ям і здивувався, побачивши там прапори Росії, але не Молдови.

Раніше на саміті український президент висловив упевненість, що проблему невизнаного Придністров’я та об’єднання Молдови буде вирішено після перемоги України у війні з російською агресією.

“Нам усім потрібне об’єднане молдавське суспільство та об’єднана країна Молдова. Звичайно, ми хотіли б побажати миру і зробити це без бомб, артилерії, без смертей на вашій території. Звичайно, ми робитимемо все можливе і ми завжди підтримуємо вас, і я впевнений, що це не якась фантастика”, – сказав Зеленський.

“Упевнений, що після нашої перемоги – а я впевнений у нашій перемозі – у вас також буде об’єднана країна: без ракет і без Росії”, – наголосив Зеленський.


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