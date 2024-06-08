Політика

Зеленський: Росії не вдалося реалізувати харківську операцію
8 Червня 2024 20:53
Вовчанськ, зеленський
Солдати штурмової бригади захищають лінію фронту, яка проходить через прикордонне українське місто Вовчанськ Харківської області, 20 травня 2024 року / Фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, що російським військовим не вдалося реалізувати харківську операцію. Це він назвав важливим результатом дій української армії.

Зеленський розповів, що в суботу обговорював ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину.

Зеленський додав, що на цей напрямок було направлено додаткові підрозділи. І він “буде ще посилений”, додав він.

Російська влада стверджувала, що завдання нового вторгнення в Харківську область, яке почалося в середині травня, – створення так званої “буферної зони” на кордоні, що покликана убезпечити Бєлгород від обстрілів.

Однак російські війська так і не зуміли взяти під контроль значну ділянку російсько-українського кордону. Вони також не захопили Вовчанськ, де зараз тривають запеклі бої; ЗСУ заявляють, що контролюють більшу частину міста.

На думку експертів, армія РФ у Харківській області могла переслідувати три головні цілі (які не виключали одна одну): спробувати вийти в тил українському угрупованню, що захищає Куп’янськ, відтягнути українські сили від районів найбільш запеклих боїв у Донецькій області, а також відкинути частину українських військ від кордону, щоб знизити загрозу обстрілу Бєлгорода.


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