Політика

Зеленський призначив нового посла в Німеччині

23 Вересня 2022 18:09
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Президент Володимир Зеленський у п’ятницю підписав указ про призначення Олексія Макєєва надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині.

Про це йдеться у тексті указу.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.


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