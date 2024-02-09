Політика

Зеленський призначив нового керівника Генерального штабу Збройних Сил

9 Лютого 2024 21:25
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генштаб, зеленський
Анатолій Баргилевич / armyinform.com.ua

Генерал-майора Анатолія Баргилевича призначено новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України 

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні

“Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні Сирський визначився з кандидатурами своїх заступників, і Зеленський пообіцяв підписати відповідні укази.

“Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів”, – сказав Зеленський.

Що відомо про Анатолія Баргилевича

Анатолію Баргилевичу 54 роки. Військову освіту він отримав у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. У 2017 році отримав звання генерал-майора.

Генерал-майор Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020-го – заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

У 2016 році за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української з нагоди Дня Збройних Сил України був нагороджений орденом Данила Галицького.


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