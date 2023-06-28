Суспільство

Зеленський привітав українців з Днем Конституції

28 Червня 2023 08:52
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зеленський

У День Конституції Президент України заявив, що основоположні принципи життя, права та свободи, зафіксовані у Конституції України, громадяни зараз виборюють у важкій боротьбі. 

Про це Володимир Зеленський заявив на своєму каналі у Телеграм.

“Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова “суверенна”.

Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями.

Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!”.


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