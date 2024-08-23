Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора.

Вітання розміщене на сторінці Президента у Фейсбуці.

«Синьо-жовтий – єднає, синьо-жовтий – надихає, синьо-жовтий – це Україна», – наголосив Зеленський.

Як ідеться в опублікованому главою держави відео, синьо-жовтий прапор над тимчасово захопленими територіями означає хоробрість тих, хто його здіймає, а за кордоном – боротьбу за цінності не лише однієї держави, а й усього вільного світу. Синьо-жовтий прапор – це гідність та нескорена воля України.