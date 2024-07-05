Політика

Зеленський привітав нового прем’єра Британії
5 Липня 2024 11:39
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британія, зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах.

Про це глава держава написав у соцмережі Х (Twitter).

Україна та Велика Британія, зазначив Зеленський, були й залишатимуться надійними союзниками. 

“Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах”, – зауважив президент.

Він побажав новому уряду Британії всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. 

“З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки”, – зазначив Зеленський.

Він подякував Ріші Сунаку, який піде у відставку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом.

“Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде. Дякую, Ріші”, – зазначив президент.

За підсумками парламентських виборів 4 липня у Британії зміниться влада. 


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