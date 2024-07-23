Зеленський привідкрив таємницю ракетної програми

Україна у майбутньому планує застосовувати власні ракети. Ракетна програма країни має хорошу динаміку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

“Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоча це важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постачаннях від партнерів”, – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна з часом має стати максимально самостійною у питанні оборони, оскільки такі держави “завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізують свої інтереси”.

Як повідомлялося, одним з питань сьогоднішнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стала ракетна програма України.