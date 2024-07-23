Техно

Зеленський привідкрив таємницю ракетної програми
23 Липня 2024 21:32
читать на русском →
зеленський, ракети
Володимир Зеленський на позиції Сил оборони на напрямку Куп'янськ-Лиман. 3 вересня 2023 / Фото з Twitter Володимира Зеленського

Україна у майбутньому планує застосовувати власні ракети. Ракетна програма країни має хорошу динаміку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

“Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоча це важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постачаннях від партнерів”, – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна з часом має стати максимально самостійною у питанні оборони, оскільки такі держави “завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізують свої інтереси”.

Як повідомлялося, одним з питань сьогоднішнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стала ракетна програма України.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Липня 2024 21:32

Зеленський привідкрив таємницю ракетної програми
23 Липня 2024 20:46

Іспанський пенсіонер, який надіслав вибухівку посольству України, отримав 18 років в’язниці
23 Липня 2024 20:10

В порту “Кавказ” українськими дронами “суттєво пошкоджено” пором “Славянин”
23 Липня 2024 19:28

СБУ затримала журналіста Жана Новосельцева
23 Липня 2024 18:42

Глава Секретної служби США пішла у відставку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки