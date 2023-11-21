Суспільство

Зеленський присвоїв звання “Герой України” двом військовим

21 Листопада 2023 21:07
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» старшому сержанту Андрію Водоп’янчуку та молодшому сержанту Андрію Головку.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Водоп’янчуку Андрію Вікторовичу — старшому сержанту», – йдеться в указі №764/2023.

Іншим указом №765/2023 Президент постановив присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» молодшому сержанту Андрію Головку «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».


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