Політика

Зеленський прилетів у Норвегію з неанонсованим візитом

13 Грудня 2023 10:32
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зеленський, норвегія

Президент України Володимир у середу, 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.

Президент також відвідає саміт Північних країн, який відбудеться сьогодні в Осло. Серед головних тем – спільна робота у галузі оборони та безпеки.

Також після зустрічі у Зеленського та Стере запланована спільна пресконференція.

“Я радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії”, – наголосив норвезький прем’єр.


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