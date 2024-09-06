Політика

Зеленський прибув на засідання “Рамштайна”
6 Вересня 2024 11:32
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зеленський, рамштайн
Володимир Зеленський / Telegram

Президент України прибув на авіабазу Збройних сил Німеччини “Рамштайн”, де відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський акцентував, що візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом, а також окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Після цього, як анонсував президент, він відвідає міжнародний економічний форум “Амброзетті” в Італії та проведе переговори із головою Ради міністрів країни Джорджією Мелоні.

“Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо”, – наголосив Зеленський.


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