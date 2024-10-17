Президент України Володимир Зеленський прибув до Європейської ради та зустрівся з її головою Шарлем Мішелем.

Спочатку Зеленський і Мішель зустрілися з журналістами. Пізніше президент презентує у Єврораді План перемоги.

“Ми знаємо, що вам потрібно більше військової і фінансової підтримки… І мій другий пункт дуже зрозумілий. Ваша доля, майбутнє України – в ЄС”, – сказав Мішель.

Зеленський наголосив на важливості поділитися Планом перемоги з усіма лідерами, хто допоміг Україні з самого початку повномасштабної війни.

“Наш план – зміцнювати Україну, бути сильною і бути готовою до дипломатії, бути дуже сильною. І це чудово, я вважаю, що цей план залежить не від волі росіян, а тільки від волі наших партнерів. І я думаю, що це дає можливість реалізувати цей план”, – сказав Зеленський.

Він також відзначив важливість кредиту ЄС у розмірі 35 мільярдів євро у рамках ініціативи “Великої сімки” надати Україні 50 млрд доларів коштом прибутку від заморожених активів Росії.