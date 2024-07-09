Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона. Про це повідомляє Freeдом.

Зазначається, що президент та перша леді Олена Зеленська поклали вінок до Меморіалу жертв Голодомору. Зеленський також поспілкувався з місцевою громадою українців у Вашингтоні.

За словами Зеленського, на саміті НАТО Україна буде працювати над питання збільшення своєї ППО та кількості літаків F-16.

“Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів”, – сказав Зеленський.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, члени НАТО, найімовірніше, заявлять, що шлях України до членства в альянсі “незворотній”, а також Київ побачить у письмовому вигляді термін, якого він так хотів.

Цей термін уже є в чорновому варіанті спільної декларації і має з’явитися в остаточному варіанті, який підпишуть усі 32 держави-члени.

Це послання означає для України обіцянку альянсу, що поки Київ проводить демократичні реформи, Україна неминуче стане повноправним членом блоку.

Саміт лідерів НАТО у Вашингтоні триватиме з 9 до 11 липня. Уперше в ньому візьмуть участь лідери 32 країн Альянсу — його повний склад відтоді, як до НАТО приєдналися Швеція та Фінляндія. Тема війни Росії проти України буде однією з провідних.

Саміт НАТО присвячений знаковій даті — 75-річчю Альянсу, який був заснований 4 квітня 1949 року після підписання Північноатлантичного договору у столиці США.