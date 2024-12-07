Політика

Зеленський прибув до Парижа
7 Грудня 2024 15:00
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Володимир Зеленський виходить з літака / Фото @ermaka2022

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на відкриття Собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на джерело з служби безпеки.

Про прибуття Зеленського у столицю Франції опосередковано підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який опублікував фото Зеленського, який сходить трапом літака.


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