Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на відкриття Собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на джерело з служби безпеки.

#BREAKING Ukrainian President Zelensky arrives in Paris for Notre Dame reopening: security source pic.twitter.com/cWbYgCFvmV — AFP News Agency (@AFP) December 7, 2024

Про прибуття Зеленського у столицю Франції опосередковано підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який опублікував фото Зеленського, який сходить трапом літака.