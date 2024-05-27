Політика

Зеленський прибув до Іспанії

27 Травня 2024 13:39
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зеленський, Іспанія
Володимир Зеленський прибув до Іспанії / ОПУ

27 травня Президент України Володимир Зеленський прибув із першим офіційним візитом до Іспанії.

Про це повідомляє ОП.

Літак із очільником держави приземлився в аеропорту Мадрид-Барахас. Зеленського особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI. Відео зустрічі було оприлюднено на офіційних сторінках соцмереж глави держави. 

Іспанські ЗМІ відзначають, що це незвичайний крок підтримки з боку короля, оскільки монарх традиційно під час візитів не робить таких жестів. Востаннє Феліпе VI зустрічав так президента США Джо Байдена у червні 2022 року, коли американський лідер приїхав до Іспанії для участі в саміті НАТО. 

Зеленський в рамках візиту зустрінеться з главою уряду Педро Санчесом, з яким, як очікується, підпише двосторонню угоду про безпеку.Десять днів тому президенту України довелося відкласти візит до Іспанії через наступ Росії на Харківщині.


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