Зеленський прибув до Іспанії

27 травня Президент України Володимир Зеленський прибув із першим офіційним візитом до Іспанії.

Про це повідомляє ОП.

Літак із очільником держави приземлився в аеропорту Мадрид-Барахас. Зеленського особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI. Відео зустрічі було оприлюднено на офіційних сторінках соцмереж глави держави.

Іспанські ЗМІ відзначають, що це незвичайний крок підтримки з боку короля, оскільки монарх традиційно під час візитів не робить таких жестів. Востаннє Феліпе VI зустрічав так президента США Джо Байдена у червні 2022 року, коли американський лідер приїхав до Іспанії для участі в саміті НАТО.

Зеленський в рамках візиту зустрінеться з главою уряду Педро Санчесом, з яким, як очікується, підпише двосторонню угоду про безпеку.Десять днів тому президенту України довелося відкласти візит до Іспанії через наступ Росії на Харківщині.