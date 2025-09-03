Зеленський прибув до Данії на переговори з лідерами формату NB8

Президент Володимир Зеленський прибув до Копенгагена, де лідери європейських країн обговорюють війну РФ проти України, мирні ініціативи та підтримку нашої держави.

Про це повідомили “Суспільному” в Офісі президента.

Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що Зеленський проведе двосторонню зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, а також переговори у форматі Nordic-Baltic 8.

Напередодні президент заявив, що на порядку денному саміту з країнами Північної Європи та Балтії — посилення санкцій проти РФ, формування “коаліції охочих”, а також нові кроки у відносинах України з ЄС і США.

Наступного дня Зеленський поїде до Парижа на зустріч “коаліції охочих”, де йтиметься про підтримку України, заходи безпеки та кроки до справедливого миру.