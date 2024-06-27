Зеленський прибув до Брюсселя

Президент України прибув до Брюсселя для підписання трьох безпекових угод.

Про це Глава Української держави повідомив у Телеграмі.

“Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу”, – розповів Зеленський.

За словами Президента України, програмою візиту передбачені його зустрічі з очільниками ЄС і держав-членів, двосторонні переговори.

“Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині”, – відзначив Зеленський.