Політика

Зеленський провів засідання Ставки в Дніпрі

27 Липня 2023 10:56
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ставка, дніпро, зеленський

Президент Володимир Зеленський 27 липня провів виїзну Ставку верховного головнокомандувача у Дніпрі. Під час засідання обговорили забезпечення військ боєприпасами та підсилення ППО.

Про це український лідер повідомив на у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що розпочав робочий день у Дніпрі зі Ставки в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”.

Під час засідання обговорювали ситуації на фронті й перебіг наступальних та оборонних дій. Відтак, заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів напрямків Олександра Сирського і Олександра Тарнавського та начальника ГУР Кирила Буданова.

Також приділили пильну увагу забезпеченню військ боєприпасами. По цьому питанню звітували заступник міністра оборони Ростислав Землинський та командувач Сил логістики Олег Гуляк.

Своєю чергою командувач Повітряних сил Микола Олещук доповів про результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.

“Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей на особливому контролі”, додав глава держави.


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