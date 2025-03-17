Українська шпажистка Анна Максименко виборола своє перше золото на Гран-прі з фехтування

17-річна українська шпажистка Анна Максименко здобула першу у своїй кар’єрі золоту медаль на турнірі серії Гран-прі з фехтування. Змагання відбулися в угорському Будапешті, де за нагороди боролися 310 спортсменок із 48 країн, серед яких 24 представниці України.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Анна Максименко розпочала свій шлях до фіналу з 1/64 стадії, послідовно здолавши всіх суперниць. У фіналі українка зустрілася з олімпійською чемпіонкою-2024 в командній першості Джулією Ріцці з Італії. Поступаючись у два уколи, Максименко зуміла зрівняти рахунок і на пріоритеті виборола перемогу з рахунком 12:11.

Це досягнення стало історичним: востаннє серед українок на найвищу сходинку п’єдесталу Гран-прі у шпазі підіймалася Яна Шемякіна в лютому 2013 року, також у Будапешті. Окрім того, це перша перемога українських фехтувальниць на турнірах серії Гран-прі з 2020 року, коли шаблістка Ольга Харлан здобула золото в Монреалі.

Для Анни Максименко ця нагорода стала дебютною на дорослих змаганнях такого рівня. У 17 років вона перевершила досягнення найтитулованіших фехтувальниць України: Ольга Харлан виграла своє перше “золото” Гран-прі у 18 років, а Яна Шемякіна – у 24.

Національний олімпійський комітет України визнав Анну Максименко, яка входить до складу спортивної команди ДПСУ, найкращою юною спортсменкою 2024 року.