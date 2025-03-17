В Україну повернулися морози: синоптики повідомили, де завтра буде найхолодніше

У вівторок, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг та ожеледиця на заході. Температура коливатиметься від -3…-8 °C вночі до 0…+7 °C вдень.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“У південно-східній частині України, вдень і північних областях місцями невеликий мокрий сніг. На решті території – без опадів”, – йдеться в повідомленні.

Жителів західних областей синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -3…-8 °C, а в Карпатах й до -9…-14 °C. Вдень 0…+5 °C. На південному сході країни вночі -2…+3 °C, вдень +2…+7 °C.