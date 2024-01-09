Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене забезпеченню фронту та посиленню протиповітряної оборони.

Про це заявив глава держави в соцмережах

“Важлива Ставка.

Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами”.

За словами Зеленського, сторони систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній.

Інша важлива тема, яка розглядалась на засіданні у вівторок – ППО.

Було проаналізувано останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, зазначив президент.