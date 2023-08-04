Зеленський провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача, на якій розглядались питання щодо застосування високоточної зброї, а також питання щодо зернового коридору та розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу.

Про це Зеленський повідомляє у Telegram.

“Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги”.

Зеленський повідомив, що на Ставці було проаналізовано застосування високоточної зброї. “Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені”, – підкреслив він.

Також президент повідомив, що було заслухано доповіді військового керівництва, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Крім того, розглядались питання щодо зернового коридору. “Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності”, – підкреслив президент.