Політика

Зеленський провів засідання Ставки

24 Липня 2023 20:09
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ставка, зеленський

Верховний головнокомандувач і президент Володимир Зеленський провів Ставку, де, серед іншого, обговорили відповідь на “варварські російські удари” по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

За його словами, також на засіданні обговорили актуальну ситуація на фронті та планування наступальних і оборонних дій України.

Крім того, порушувалось питання розблокування Чорного моря і “зернового коридору”. 

Доповідали головком Валерій Залужний, командувачі Сирський і Тарнавський, начальник ГУР Буданов та віце-прем’єр Кубраков.

“Результати будуть відчутні”, – написав Зеленський.


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