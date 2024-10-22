Зеленський провів засідання РНБО щодо МСЕК і “інвалідів”

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щод ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб із отриманням інвалідності.
Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень, повідомив Зеленський.
“Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців”, – сказав президент.
Також доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.
Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін.
РНБО визначила перелік рішень, які мають повернуть справедливість:
- цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій,
- реальна перевірка декларацій членів МСЕК,
- перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань,
- законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні,
- перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.
“Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною.
Доручив премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення.
Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України”, – додав Зеленський.