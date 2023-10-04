Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Харківську область та провів наради з військовими та місцевою владою.

Президент наголосив, що під час нарад заслухав доповідь генерала Олександра Сирського, який відповідає за Лимано-Куп’янський та Бахмутський напрямки.

“Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання – енергетика та відбудова”, – зазначив він.

Також Зеленський сьогодні проведе нараду з урядовцями, щоб перевірити виконання доручень, які давалися раніше.