Політика

Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського

4 Жовтня 2023 11:47
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Президент України Володимир Зеленський приїхав у Харківську область та провів наради з військовими та місцевою владою.

Президент наголосив, що під час нарад заслухав доповідь генерала Олександра Сирського, який відповідає за Лимано-Куп’янський та Бахмутський напрямки.

“Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання – енергетика та відбудова”, – зазначив він.

Також Зеленський сьогодні проведе нараду з урядовцями, щоб перевірити виконання доручень, які давалися раніше.


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