Політика

Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньягу
28 Січня 2025 17:29
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з  прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в X.

“Провів розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Розповів йому про свою участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау та висловив співчуття Прем’єр-міністру та ізраїльському народу у зв’язку з трагедією Голокосту”, – написав Зеленський.

Також президент привітав початок звільнення заручників, наголосивши на важливості повернення людей додому, а також висловив сподівання на швидке звільнення решти заручників: “Украй необхідно забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці”.

Окремо лідери обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі Сполученими Штатами й президентом Дональдом Трампом.


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