Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньягу

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в X.

“Провів розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Розповів йому про свою участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау та висловив співчуття Прем’єр-міністру та ізраїльському народу у зв’язку з трагедією Голокосту”, – написав Зеленський.

Також президент привітав початок звільнення заручників, наголосивши на важливості повернення людей додому, а також висловив сподівання на швидке звільнення решти заручників: “Украй необхідно забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці”.

Окремо лідери обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі Сполученими Штатами й президентом Дональдом Трампом.

I spoke with the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu @netanyahu. I told him about my participation in the events marking the 80th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau and conveyed my condolences to the Prime Minister and the people of Israel regarding the… pic.twitter.com/uSZ2zY8YG9