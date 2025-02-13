Одеську юридичну академію повертають до складу університету Мечникова

Національний університет “Одеська юридична академія” приєднують до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в межах реорганізації вищої освіти.

Як повідомило Міністерство освіти та науки України, студенти продовжать навчання без змін у програмах, бюджетних місцях і контрактах. Процес інтеграції академії до структури університету Мечникова триватиме протягом 2025 року.

Для узгодження майнових питань і кадрових змін створять спеціальну комісію на чолі з ректором університету Мечникова.

Одеську юридичну академію виокремили зі складу університету Мечникова у 1997 році, а тепер повертають у його структуру.

Президентом Національного університету “Одеська юридична академія” є Сергій Ківалов. Він був народним депутатом III-VIII скликань, зокрема від “Партії регіонів”. Як народний обранець, він запам’ятався, зокрема, скандальним «законом Ківалова — Колесніченка», який істотно розширював використання регіональних мов. У 2018-му цей закон визнали неконституційним.