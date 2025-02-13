Суспільство

Одеську юридичну академію повертають до складу університету Мечникова
13 Лютого 2025 16:39
читать на русском →

Національний університет “Одеська юридична академія” приєднують до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в межах реорганізації вищої освіти.

Як повідомило Міністерство освіти та науки України, студенти продовжать навчання без змін у програмах, бюджетних місцях і контрактах. Процес інтеграції академії до структури університету Мечникова триватиме протягом 2025 року.

Для узгодження майнових питань і кадрових змін створять спеціальну комісію на чолі з ректором університету Мечникова.

Одеську юридичну академію виокремили зі складу університету Мечникова у 1997 році, а тепер повертають у його структуру.

Президентом Національного університету “Одеська юридична академія” є Сергій Ківалов. Він був народним депутатом III-VIII скликань, зокрема від “Партії регіонів”. Як народний обранець, він запам’ятався, зокрема, скандальним «законом Ківалова — Колесніченка», який істотно розширював використання регіональних мов. У 2018-му цей закон визнали неконституційним.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Лютого 2025 17:15

Трамп і Путін можуть спробувати домовитися про перемир’я до Великодня або 9 травня, – FT
13 Лютого 2025 18:36

Українські десантники взяли у полон дев’ятьох окупантів на Покровському напрямку
13 Лютого 2025 17:36

СБУ повторно уразили нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь”, – ЗМІ
13 Лютого 2025 15:58

Нацбанк може скасувати обмеження в 150 тис. грн на карткові перекази
13 Лютого 2025 15:23

Зеленський пояснив причину запровадження санкцій проти Порошенка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки