Суспільство

Українські десантники взяли у полон дев’ятьох окупантів на Покровському напрямку
13 Лютого 2025 18:36
читать на русском →

Група російських військових із білим прапором здалась у полон українському дрону, який вивів їх на позиції Сил оборони.

Відео здачі оприлюднив десантник з позивним “Мучной”.

Дев’ять російських солдатів здались воїнам 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, вийшовши до них із білим прапором на Покровському напрямку.

Аналітичний проєкт DeepState геолокував місце переходу лінії фронту російськими військовими в двох кілометрах північніше селища Сухий Яр.

“Тенденція зі здачі в полон росіян поступово починає нагадувати старі добрі доконтрнаступальні часи”, – зазаначили у DeepState.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Лютого 2025 17:15

Трамп і Путін можуть спробувати домовитися про перемир’я до Великодня або 9 травня, – FT
13 Лютого 2025 18:36

Українські десантники взяли у полон дев’ятьох окупантів на Покровському напрямку
13 Лютого 2025 17:36

СБУ повторно уразили нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь”, – ЗМІ
13 Лютого 2025 15:58

Нацбанк може скасувати обмеження в 150 тис. грн на карткові перекази
13 Лютого 2025 15:23

Зеленський пояснив причину запровадження санкцій проти Порошенка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки