Українські десантники взяли у полон дев’ятьох окупантів на Покровському напрямку

Група російських військових із білим прапором здалась у полон українському дрону, який вивів їх на позиції Сил оборони.

Відео здачі оприлюднив десантник з позивним “Мучной”.

Дев’ять російських солдатів здались воїнам 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, вийшовши до них із білим прапором на Покровському напрямку.

Аналітичний проєкт DeepState геолокував місце переходу лінії фронту російськими військовими в двох кілометрах північніше селища Сухий Яр.

“Тенденція зі здачі в полон росіян поступово починає нагадувати старі добрі доконтрнаступальні часи”, – зазаначили у DeepState.