Кримінал

Росіяни вбили у Херсоні жінку і водія “швидкої”
13 Лютого 2025 18:28
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Ілюстративне фото / moz.gov.ua
Ілюстративне фото / moz.gov.ua

13 лютого російські окупаційні війська атакували Херсон, внаслідок чого загинули двоє людей.

Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 16:30 з безпілотника було атаковано автомобіль у Дніпровському районі міста. У результаті скидання вибухівки на транспортний засіб, травми, несумісні з життям, отримали 58-річна жінка та 62-річний водій “швидкої”.

Крім того, російські війська обстріляли село Розлив Білозерської громади з артилерії, внаслідок чого 51-річна жінка отримала вибухову травму та контузію. Медики надали допомогу на місці.


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