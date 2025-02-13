Росіяни вбили у Херсоні жінку і водія “швидкої”

13 лютого російські окупаційні війська атакували Херсон, внаслідок чого загинули двоє людей.

Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 16:30 з безпілотника було атаковано автомобіль у Дніпровському районі міста. У результаті скидання вибухівки на транспортний засіб, травми, несумісні з життям, отримали 58-річна жінка та 62-річний водій “швидкої”.

Крім того, російські війська обстріляли село Розлив Білозерської громади з артилерії, внаслідок чого 51-річна жінка отримала вибухову травму та контузію. Медики надали допомогу на місці.