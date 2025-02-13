Нацбанк може скасувати обмеження в 150 тис. грн на карткові перекази

Національний банк України розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку. Це може статися вже за один-два місяці, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.

За його словами, скасування ліміту залежить від того, чи зможуть банки самостійно виявляти ризикових клієнтів. Пишний нагадав, що НБУ одразу пояснював – ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи. Зробити це можна тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує НБУ.

“Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію”, – вважає очільник НБУ.

З 1 лютого більшість банків підписали меморандум, що має покращити систему оцінки клієнтів.

“Місяць-два будемо спостерігати, як працюють нові процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн”, – зазначив голова Нацбанку.