Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Литви та Польщі.

Як зазначив Зеленський у соціальній мережі Х у понеділок, він провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою, “щоб особисто запросити його на Саміт миру в Швейцарії”.

“Дякую, Гітанасе, за підтвердження твоєї присутності, а також за готовність активно сприяти участі інших країн”, – написав президент України за підсумками розмови.

За словами Зеленського, сторони також “обговорили подальшу оборонну співпрацю і роботу над двосторонньою безпековою угодою, визначили можливі дати підписання. Ми також поділилися очікуваннями від саміту НАТО у Вашингтоні”.

У розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою Зеленський подякував за беззастережну підтримку Формули миру та підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

“Обговорили необхідні кроки для якнайширшого залучення країн Глобального Півдня.

Мир буде надійним, лише якщо базуватиметься на справедливих умовах. Наш Саміт миру – найкращий шанс цього досягти”, – повідомив Зеленський.