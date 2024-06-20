Зеленський провів Ставку по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський 20 червня провів Ставку верховного головнокомандувача.

Як повідомив Зеленський, Ставка була присвячена єдиній темі – енергетичній безпеці.

“Заслухали доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК “Нафтогаз України” Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука”, – розповів президент.

Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

“Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями”, – додав Зеленський.

Обласним військовим адміністраціям доручили якнайшвидше встановити в усіх школах і лікарнях сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії.

“Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися”, – підсумував президент.