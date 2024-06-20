Економіка

Зеленський провів Ставку по енергетиці
20 Червня 2024 18:46
читать на русском →
електроенергія, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 20 червня провів Ставку верховного головнокомандувача.

Як повідомив Зеленський, Ставка була присвячена єдиній темі – енергетичній безпеці.

“Заслухали доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК “Нафтогаз України” Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука”, – розповів президент.

Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

“Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями”, – додав Зеленський.

Обласним військовим адміністраціям доручили якнайшвидше встановити в усіх школах і лікарнях сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії.

“Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися”, – підсумував президент.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Червня 2024 19:06

США будуть передавати Україні ракети для Patriot та NASAMS у пріоритетному порядку
20 Червня 2024 21:13

Помер легендарний актор Дональд Сазерленд
20 Червня 2024 19:28

Ворог активно застосовує авіацію, щоб прорвати оборону ЗСУ, – Генштаб
20 Червня 2024 18:46

Зеленський провів Ставку по енергетиці
20 Червня 2024 17:23

Прем’єр Нідерландів Рютте стане наступним генсеком НАТО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
усі думки