Зеленський провів Ставку: обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, де обговорив ситуацію на фронті, готовність фортифікацій та комплектування нових бригад Сил оборони.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець”, – повідомив Зеленський

Головком Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Також обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад.

Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги.

“Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури”, – повідомив президент.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об’єктів.