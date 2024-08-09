Політика

Зеленський провів Ставку: обговорили оборонні дії на напрямках, звідки РФ завдавала ударів
9 Серпня 2024 18:35
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війна, зеленський, ставка
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Сьогодні, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території”, – повідомив президент.

Була доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

“Рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів”, – додав Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами. Усі безпекові аспекти підготовки до навчального року.

Також була доповідь голови СЗР Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії: “Ми все це бачимо й будемо готові”.

“І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!”, – підсумував президент.


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