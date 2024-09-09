Зеленський провів Ставку: енергетика, фронт та зброя

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 9 вересня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні теми: ситуація на фронті, захисту енергетики та постачання зброї у війська.

“Була сьогодні детальна суто військова доповідь Головкома Сирського. Передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності. Окремо Головком доповів щодо оборони на Харківщині. Та щодо наших активних дій на території Росії – у Курській області”, – повідомив президент.

Як додав Зеленський, по енергетичному питанні обговорили “чіткі терміни та вимоги по кожному об’єкту” щодо фізичного захисту та щодо прикриття з повітря.

“Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна — і за будівництво захисту, і за роботу ППО”, – сказав президент.

Також на засіданні обговорили питання щодо комплектації бойових бригад і бригад резерву.

Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами “Рамштайну” та його перемовин із партнерами.

“Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовилися на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни, – сказав Зеленськй.