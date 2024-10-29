Зеленський провів розмову з президентом Південної Кореї щодо військ КНДР

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Під час розмови обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну, повідомляє Офіс президента.

“Розглядаємо участь військовослужбовців Північної Кореї у вторгненні Росії в Україну як інтернаціоналізацію війни та її вихід за межі двох держав”, – наголосив Зеленський.

Президент України надав інформацію про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони у безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.

Володимир Зеленський і Юн Сок Йоль домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій та перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів.

У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.