Зеленський провів розмову із Шольцем: що обговорювали політики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський подякував очільнику німецького уряду та народу Німеччини за тривалу всебічну підтримку України, яка була зафіксована у двосторонній безпековій угоді.

Лідери держав обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю України й Німеччини.

Зеленський привітав затвердження з боку Європейської комісії проєкту переговорних рамок про вступ України до Європейського Союзу.

“Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією в Пакеті щодо розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер – крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС”, – заявив президент України.

Зеленський та Шольц також обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні підприємств ОПК. Окрему увагу приділили питанню локалізації оборонного виробництва в Україні.

Президент також передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Він подякував за приєднання Німеччини до зусиль Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для нашої країни.

“Ми знаємо, що є подібні ініціативи й від інших наших партнерів. Вони повинні отримати таку ж увагу та фінансування. Це сильно допоможе нам захищати нашу державу”, – сказав Зеленський.

Президент України та канцлер Німеччини також обмінялися думками щодо результатів конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника. У п’ятницю в Берліні відбудеться зустріч Олафа Шольца з Президентом Франції Еммануелем Макроном та Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Лідери також зупинилися на організації Конференції з відновлення України (URC-2024) в Берліні у червні.