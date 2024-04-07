Зеленський провів нараду з Умєровим та Сирським щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Головнокомандувачем ЗС України Олександром Сирським ситуацію на фронті та планування подальших дій.

Президент також повідомив, що Міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.

“Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави”, — наголосив він.

Окрему розмову глава держави провів з очільником СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

“Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога — дуже конкретну і справедливу”, — додав Зеленський.