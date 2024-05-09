Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, провів нараду з керівниками Сил оборони.

Участь у нараді взяли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич, міністр оборони України Рустем Умєров.

Головною темою було постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти зараз, наявними силами й засобами.

“Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті та знищують окупанта”, — сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака: “Достойна людина, сильний воїн, Герой України”.