Зеленський провів чергове засідання Ставки. Про що на ньому йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як зазначив Зеленський, були розглянуті итри ключові питання:
- Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед.
- Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі.
- Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.
Також Зеленський дав окреме доручення віцепрем’єр-міністру Федорову та міністру оборони Умєрову – максимальна цифровізація постачання для сил оборони.
“Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації”, – зазначив президент.