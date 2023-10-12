Політика

Зеленський провів чергове засідання Ставки. Про що на ньому йшлося

12 Жовтня 2023 15:34
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зеленський, ставка

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як зазначив Зеленський, були розглянуті итри ключові питання:

  • Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед.
  • Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі.
  • Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.

Також Зеленський дав окреме доручення віцепрем’єр-міністру Федорову та міністру оборони Умєрову – максимальна цифровізація постачання для сил оборони.

“Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації”, – зазначив президент.


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