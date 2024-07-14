Зеленський прокоментував замах на Трампа

Президент України Володимир Зеленський побажав колишньому президенту США Дональду Трампу швидкого одужання після того, як по ньому відкрили вогонь на передвиборчому мітингу у Пенсільванії.

«Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання», – написав він у мережі Х 14 липня.

Зеленський також висловив співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу.

З жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.



Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати.



Я радий дізнатися, що Дональд… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

Увечері 13 липня у Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Куля зачепила праве вухо політика. Нападник убив одного глядача на мітингу, ще двоє – зазнали поранень. Сам стрілець був «нейтралізований». У ФБР розслідують інцидент як «замах на вбивство».

Між тим стало відомо ім’я нападника – це 20-річний Томас Метью Крукс, повідомляє “The New York Post” із посиланням на джерела. Видання TMZ публікує момент пострілів по Трампу і ліквідацію стрілка.

“The New York Post” з’ясувало, що Крукс уродженець штату Пенсільванія, кілька разів вистрілив під час передвиборчого мітингу, поранивши, зокрема, і Трампа у вухо. Фото Крукса публікують низка ЗМІ (на фото це хлопець із довгим волоссям, проте не можна сказати, що воно точно верифіковане).

Джерела “The New York Post” повідомили, що Крукс заліз на дах виробничого підприємства, розташованого трохи більше ніж за 130 ярдів (близько 120 метрів) від сцени, де виступав Трамп, на території Butler Farm Show.

Раніше повідомлялося, що стрілець використовував гвинтівку AR під час стрілянини під час передвиборчого мітингу експрезидента США.

Після спроби замаху на Трампа кілька людей повідомили, що незадовго до пострілів бачили, як якийсь чоловік лізе на дах будівлі, і вказували на це поліції та працівникам служби безпеки, але ті ніяк не зреагували:

“Ми помітили, як хлопець повзе по даху будівлі поруч із нами, у нього була гвинтівка. Там унизу бігала поліція. Ми такі: “Гей, чуваки, на даху хлопець із гвинтівкою”. І поліція така, що?

Знаєте, наче вони не знали, що відбувається. А потім я думаю про себе: “Чому Трамп усе ще говорить? Чому його не потягли зі сцени? Я стою там, вказуючи на хлопця з гвинтівкою, ну, дві-три хвилини. А потім лунають п’ять пострілів””, – повідомив ВВС один зі свідків.

Унаслідок стрілянини, за останніми даними, вбито стрільця, а також загинув один з учасників мітингу, ще двоє поранені (серед поранених – і сам Дональд Трамп, його здоров’ю ніщо не загрожує).