Політика

Зеленський прокоментував удар по російському арсеналу під Брянськом
19 Листопада 2024 17:30
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війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен прокоментував інформацію про застосування Україною американських ракет ATACMS по території РФ.

Він не став підтверджувати чи спростовувати ці дані, однак підтвердив, що США дозволили Україні використовувати західне озброєння для ударів по російській території.

Зеленський зазначив, що Україна розширює свій арсенал далекобійних засобів ураження. Серед них – власні далекобійні дрони, модифіковані ракети “Нептун” та американські ракети ATACMS.

“Ми все це будемо використовувати”, – наголосив президент.

В ніч на 19 листопада Сили оборони України завдали повторний удар по складу боєприпасів у Брянської області. Там було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація.

У російському міноборони заявили, що удари були нанесені ракетами ATACMS.


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